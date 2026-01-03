Dzeko e quegli spifferi dal Viola Park già in estate. Lascerà Firenze: le opzioni

Era arrivato con l’aura del totem, se ne andrà dopo cinque mesi alla Fiorentina. Il Corriere Fiorentino parla di Edin Dzeko e riporta come le strade dell'attaccante bosniaco e della società viola siano destinate a separarsi già in questa sessione di calciomercato. Pioli era talmente convinto del suo acquisto da convincere la società a mollare Ciro Immobile, decisione opposta a quanto valutato dal Bologna che invece aveva troppi dubbi sulle condizioni fisiche di Dzeko per affondare il colpo.

Spifferi dal Viola Park raccontano come preparatori, fisioterapisti e lo stesso ex allenatore si fossero resi conto già dopo pochi allenamenti di come fosse possibile riportare il calciatore al top della forma. Dopo 18 presenze e 722 minuti conditi da due reti in Conference League, Dzeko è pronto a partire. Lo cerca il Cagliari, ma è più facile che finisca al Genoa dall'amico De Rossi.