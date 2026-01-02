FirenzeViola Via Martinelli, Lezzerini può vincere il ballottaggio come secondo: ecco perché

vedi letture

La Fiorentina ha deciso per il prestito di Tommaso Martinelli alla Sampdoria, permettendogli così di cercare spazio altrove e di crescere così tra i pali e non più all’ombra di David De Gea. Dopo il rientro di Oliver Christensen dal campionato austriaco la Fiorentina deve però decidere se mettere il danese come secondo o se promuovere Luca Lezzerini che si è sempre allenato da professionista pur consapevole delle gerarchie già decise e che lo vedevano terzo portiere, dietro rispetto a Martinelli. Con la partenza del giovane potrebbe però aprirsi uno spiraglio di crescita per lui visto che la Fiorentina sembrerebbe soddisfatta del rendimento in allenamento e del comportamento.

Anche perché la lista UEFA, dove lui è già inserito, permette solo tre cambi e difficilmente ne verrà bruciato uno per un altro portiere (Martinelli tra l'altro era in lista B). Resterà da capire se Christensen, reduce da sei mesi da titolare allo Sturm Graz e con la Danimarca attesa ai playoff per accedere ai Mondiali, accetterà di buon grado di scivolare nelle gerarchie.