Con la Cremonese quasi 20.000 spettatori al Franchi: Firenze ci crede ancora

La Fiorentina si avvicina alla sfida contro la Cremonese con grande tensione, in un momento in cui ogni partita può avere un peso decisivo per il futuro del club. Nonostante le difficoltà sportive delle ultime settimane, i tifosi continuano a sostenere la squadra con entusiasmo: finora sono stati venduti oltre 17 mila biglietti e si prevedono circa 19 mila spettatori presenti allo stadio, parzialmente agibile. Le recenti novità di mercato, come l’arrivo di Fabio Paratici, sono viste come segnali di una possibile ripartenza, ma la Curva Fiesole mantiene un atteggiamento critico, e i fischi potrebbero arrivare anche in caso di buon risultato. Domenica, dunque, ci si aspetta una reazione sia della squadra sia del pubblico. Questo uno dei pezzi più letti su Firenzeviola.it.