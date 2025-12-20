Notifiche push per le news più importanti di Firenzeviola.it: scopri come attivarle!
Vuoi essere aggiornato su tutte le ultim'ora? Attiva le nuove notifiche push di FV nella tua App di FirenzeViola. Il servizio GRATUITO ti permetterà di ricevere sul tuo cellulare un avviso ogni volta che ci sarà una notizia davvero rilevante e di essere quindi sempre aggiornato su ciò che accade nel mondo del calcio e del calciomercato durante la giornata (al massimo ne verranno inviate 2 nelle 24 ore).
iOS e Google Play- Per attivarle su dispositivi iOS e Android, basta andare su Impostazioni ---> cliccare su "Notifiche" e attivare le notifiche push. Cosa aspetti? Scarica l'APP, attiva le notifiche di FV e resta aggiornato con un click!
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
1 Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
