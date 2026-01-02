Solomon e l'amicizia con Dodo: "Mi fornì gli assist per i miei primi gol in Champions"

Poco dopo l'ufficialità del trasferimento, arrivano le prime parole di Manor Solomon da nuovo calciatore della Fiorentina. L'israeliano ha affidato ai canali ufficiali della società viola le sue prime dichiarazioni: "Felice di essere qui. Dopo aver visto il posto e le persone qua al Viola Park mi sono entusiasmato. Quando è arrivata questa opportunità ho riflettuto e scelto di venire qua ad aiutare la squadra. La Fiorentina è un ottimo club, il Viola Park è fantastico, si parla di una grande squadra con una grande storia. Sono qui per questa sfida". Una battuta, poi, Solomon l'ha dedicata a Dodo, suo ex compagno allo Shakhtar tra il 2019 e il 2022: "L'ho appena visto ed ero davvero emozionato. Non lo vedevo da tanto, dai tempi dello Shakhtar. Eravamo molto amici, mi ho fornito gli assist nei miei primi due gol in Champions, non vedo l'ora di condividere di nuovo il campo con lui. È un ragazzo adorabile e sono felice di essere di nuovo con lui". Questo uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it.