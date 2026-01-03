Calciomercato
Il Lecce ha messo nel mirino Fazzini, uscito dai radar viola
FirenzeViola.it
Il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini è nel mirino del Lecce, secondo quanto appreso da FirenzeViola. Il giocatore viola è alle prese con un infortunio che lo tiene fermo ormai da novembre.
Dopo l’arrivo di Paolo Vanoli il giocatore, complice il problema fisico, praticamente ha giocato solo una ventina di minuti scarsi tra Conference (sconfitta con l’Aek) e campionato (spezzone contro il Genoa) per poi uscire dai radar dell'allenatore visto che non è stato più convocato. Fazzini, quando tornerà a stare bene, vorrà trovare continuità ed ecco che l’interesse del Lecce metterebbe d’accordo le esigenze di tutte le parti anche se in questo momento la squadra salentina è una diretta avversaria per la salvezza.
