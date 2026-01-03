Il Lecce ha messo nel mirino Fazzini, uscito dai radar viola

Calciomercato

Il Lecce ha messo nel mirino Fazzini, uscito dai radar violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 00:03Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini è nel mirino del Lecce, secondo quanto appreso da FirenzeViola. Il giocatore viola è alle prese con un infortunio che lo tiene fermo ormai da novembre.

Dopo l’arrivo di Paolo Vanoli il giocatore, complice il problema fisico, praticamente ha giocato solo una ventina di minuti scarsi tra Conference (sconfitta con l’Aek) e campionato (spezzone contro il Genoa) per poi uscire dai radar dell'allenatore visto che non è stato più convocato. Fazzini, quando tornerà a stare bene, vorrà trovare continuità ed ecco che l’interesse del Lecce metterebbe d’accordo le esigenze di tutte le parti anche se in questo momento la squadra salentina è una diretta avversaria per la salvezza.