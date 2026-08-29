Fiorentina-Frosinone 0-3, notte fonda al Franchi: Raimondo segna ancora

Fiorentina-Frosinone 0-3, notte fonda al Franchi: Raimondo segna ancoraFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:03Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Notte fonda al Franchi dove la Fiorentina ha subito il terzo gol della serata contro il Frosinone. Bellissima rete di Raimondo che prima stoppa benissimo in area di rigore e poi con un colpo da karate, al volo, mette in fondo alla rete il 3-0 ospite nella notte dei festeggiamenti per i 100 anni di storia viola.