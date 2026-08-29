Fiorentina-Frosinone 0-2, secondo ammonito viola: giallo per proteste a Gudmundsson

Fiorentina-Frosinone 0-2, secondo ammonito viola: giallo per proteste a GudmundssonFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:44Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Secondo ammonito per la Fiorentina dopo Jimenez nel primo tempo. Anche in questo caso non per un fallo ma per proteste, con Gudmundsson che è stato troppo veemente nel rivolgersi al direttore di gara dopo una punizione invertita dall'arbitro Collu per intervento di Pongracic sulla trequarti del Frosinone.