Fiorentina-Frosinone 0-3, ultimo cambio viola: entra Joao Mario per Jimenez

Fiorentina-Frosinone 0-3, ultimo cambio viola: entra Joao Mario per JimenezFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:18Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Ultimo cambio per la Fiorentina all'83' con Fabio Grosso che sostituisce Jimenez per far entrare Joao Mario. Pochi applausi ma nessun fischio per lo spagnolo. 