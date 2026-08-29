Fiorentina-Frosinone 0-3, altri due cambi viola: Gud esce tra i fischi del Franchi

Fiorentina-Frosinone 0-3, altri due cambi viola: Gud esce tra i fischi del FranchiFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:05Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Al 71' Fabio Grosso decide un altro doppio cambio. Esce Gudmundsson tra i fischi del Franchi oltre a Oulai che invece viene applaudito ed entrano Brescianini e Mandragora.  