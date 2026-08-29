Fiorentina-Frosinone 0-2, doppio cambio viola: entrano Viery e Fagioli

Fiorentina-Frosinone 0-2, doppio cambio viola: entrano Viery e FagioliFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:56Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Doppio cambio per la Fiorentina al 61' della ripresa. Fabio Grosso fa uscire Pongracic e Ndour per inserire in campo Viery all'esordio in Serie A e Fagioli a centrocampo, per la prima volta in campionato schierato insieme a Oulai. 