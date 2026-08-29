Fiorentina-Frosinone 0-2, raddoppio di Bracaglia: difesa viola in bambola

Fiorentina-Frosinone 0-2, raddoppio di Bracaglia: difesa viola in bambolaFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:12Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Incredibile al Franchi! Il Frosinone passa ancora, questa volta sugli sviluppi del calcio d'angolo. Calò batte bene al centro e Bracaglia colpisce di testa dopo un contrasto con Atta che va a terra. Collu però non va a rivedere e convalida il 2-0 degli ospiti. 