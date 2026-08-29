Fiorentina-Frosinone 0-1, clamoroso doppio palo viola: prima Mastantuono poi Valdepenas

Fiorentina-Frosinone 0-1, clamoroso doppio palo viola: prima Mastantuono poi ValdepenasFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:10Notizie di FV
di Redazione FV

Clamoroso doppio palo colpito dalla Fiorentina! Prima Franco Mastantuono dopo un potenziale fallo da rigore sullo stesso argentino col numero 30 ha resistito alla carica e poi, rialzandosi, ha calciato di destro colpendo il legno lontano. Poi Valdepenas, favorito da un errore della difesa del Frosinone, a tu per tu con Palmisani, spara sul palo.