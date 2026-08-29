Fiorentina-Frosinone 0-1, clamoroso doppio palo viola: prima Mastantuono poi Valdepenas
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Clamoroso doppio palo colpito dalla Fiorentina! Prima Franco Mastantuono dopo un potenziale fallo da rigore sullo stesso argentino col numero 30 ha resistito alla carica e poi, rialzandosi, ha calciato di destro colpendo il legno lontano. Poi Valdepenas, favorito da un errore della difesa del Frosinone, a tu per tu con Palmisani, spara sul palo.
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Zirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vitadi Pietro Lazzerini
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Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Frosinone 0-3, le pagelle: Dragusin bis da horror, Atta in ritardo, Oulai pure. Pellegrino e Gud non pungono.
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
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