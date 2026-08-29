Fiorentina-Frosinone 0-2, ufficiale il dato dei presenti: sono 23.132

Fiorentina-Frosinone 0-2, ufficiale il dato dei presenti: sono 23.132
Oggi alle 19:53Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

La Fiorentina ha comunicato il dato del pubblico presente questa sera al Franchi: sono 23.132 i tifosi sugli spalti per la partita contro il Frosinone che anticipa i festeggiamenti per il Centenario. L'incasso totale è di 664.222,56 euro. 