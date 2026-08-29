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Fiorentina-Frosinone al 45' è 0-2: Raimondo e Bracaglia gelano il Franchi

Fiorentina-Frosinone al 45' è 0-2: Raimondo e Bracaglia gelano il FranchiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:22Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

La Fiorentina continua nel suo inizio di campionato da brividi e dopo i 4 gol presi a Roma finisce il primo tempo contro il Frosinone con altri 2 gol subiti e zero segnati. Nonostante il clima delle grandi occasioni per festeggiare il Centenario, la squadra di Grosso crea tanto ma spreca altrettanto colpendo due pali prima con Mastantuono e poi con Valdepenas, oltre a una rete annullata a Gudmundsson e a diverse altre occasioni fallite.

Il Frosinone invece sbaglia molto meno e buca 2 volte De Gea, prima con Raimondo e poi con Bracagna sugli sviluppi di un corner. Franchi gelato dopo i primi 45 minuti, il primo tempo col Frosinone finisce 0-2.