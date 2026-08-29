Fiorentina-Frosinone 0-1, gol beffa di Raimondo su cross di Kvernadze

Fiorentina-Frosinone 0-1, gol beffa di Raimondo su cross di KvernadzeFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:00Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Il Frosinone passa clamorosamente in vantaggio al 26' del primo tempo dopo aver subito per lunghi tratti il gioco della Fiorentina. Sulla fascia sinistra Ndour si fa beffare da Kvernadze con il giocatore di Alvini che calcia forte nel mezzo dove Raimondo anticipa tutta la difesa di Grosso e segna lo 0-1.