Mastantuono vicino al gol con un tiro a giro sul secondo palo: Franchi esaltato

Mastantuono vicino al gol con un tiro a giro sul secondo palo: Franchi esaltatoFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 18:51Notizie di FV
di Redazione FV

Grande occasione per la Firoentina con l'azione che si sviluppa per vie centrali con Gudmundsson bravo a pescare Mastantuono al limite dell'area: l'argentino si è accentrato e di interno ha provato il tiro sul secondo palo con la palla che ha sfiorato il legno prima di spegnersi sul fondo. Franchi esaltato dalle giocate dell'ex Real Madrid. 