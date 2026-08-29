Fiorentina-Frosinone 0-0, annullato (giustamente) il gol del vantaggio segnato da Gudmundsson

Fiorentina-Frosinone 0-0, annullato (giustamente) il gol del vantaggio segnato da Gudmundsson
Oggi alle 18:57Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Annullato un gol ad Albert Gudmundsson al 19' minuto per fuorigioco. La Fiorentina si era distesa benissimo con Mastantuono che aveva pescato l'islandese al centro dell'area: un rimpallo aveva favorito il numero 11 libero poi di depositare la palla in porta. L'offside è stato però ravvisato immediatamente e confermato dal Var.