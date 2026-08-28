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Rifinitura e conferenza stampa di Grosso: Fiorentina, il programma di oggi
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Giornata di vigilia in casa Fiorentina. Domani la squadra viola tornerà in campo per la seconda giornata di campionato, dopo l'esordio amaro in casa della Roma, affrontando il Frosinone al Franchi alle ore 18:30. Una sfida che celebrerà anche il Centenario del club e che verrà seguita da una festa allo stadio dopo il triplice fischio, l'occasione è delle migliori per potersi riscattare dopo la serata da dimenticare di lunedì all'Olimpico.
Gli orari
Oggi, alla vigilia del match, Fabio Grosso parlerà in conferenza stampa per presentare l'appunto contro uno delle sue ex squadre. Il tecnico si presenterà in sala stampa al Viola Park alle 12:30, mentre la sua squadra svolgerà poi la seduta di rifinitura per concludere la preparazione alla partita.
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Notizie di FV
Kean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosidi Luca Calamai
Le più lette
Copertina
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
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