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Rifinitura e conferenza stampa di Grosso: Fiorentina, il programma di oggi

Rifinitura e conferenza stampa di Grosso: Fiorentina, il programma di oggiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:56Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di vigilia in casa Fiorentina. Domani la squadra viola tornerà in campo per la seconda giornata di campionato, dopo l'esordio amaro in casa della Roma, affrontando il Frosinone al Franchi alle ore 18:30. Una sfida che celebrerà anche il Centenario del club e che verrà seguita da una festa allo stadio dopo il triplice fischio, l'occasione è delle migliori per potersi riscattare dopo la serata da dimenticare di lunedì all'Olimpico.

Gli orari

Oggi, alla vigilia del match, Fabio Grosso parlerà in conferenza stampa per presentare l'appunto contro uno delle sue ex squadre. Il tecnico si presenterà in sala stampa al Viola Park alle 12:30, mentre la sua squadra svolgerà poi la seduta di rifinitura per concludere la preparazione alla partita.