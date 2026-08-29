Primo ammonito per il Frosinone dopo appena 8': giallo per Raimondo

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Primo ammonito della partita e all'indirizzo di un giocatore del Frosinone, ovvero Raimondo, che con un calcione in faccia ha steso Dragusin all'altezza della trequarti viola. L'arbitro Collu è stato così obbligato a fermare il gioco e ad ammonire l'attaccante di Alvini. Siamo all'8' del primo tempo.