La partita di Fagioli con l'Italia dura 45': un tiro poi più nulla, al suo posto Doumbia
FirenzeViola.it
Un primo tempo incolore e la sostituzione dopo 45 minuti: la partita di Nicolò Fagioli con l'Italia non è andata come sperato, con il centrocampista della Fiorentina che è stato tolto dal campo all'intervallo dal CT Roberto Mancini. In Belgio il classe 2001 scende in campo dall'inizio con la maglia numero 10 ma di fatto la sua partita termina dopo un buon tiro parato dal portiere avversario dopo pochi minuti.
Da quel momento Fagioli si vede pochissimo mentre il Belgio fa a fette l'Italia chiudendo la prima frazione sul 3-1. Così Mancini decide di toglierlo e inserire al suo posto Doumbia, la seconda sostituzione oltre a Dimarco al posto di Pisilli per provare a ribaltare la partita.
Pubblicità
Primo Piano
Un bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaiodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Un bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaio
3 Torreira si proporrà alla Fiorentina, che sogna Ederson. Corriere dello Sport: "I nomi per gennaio"
Copertina
Luca CalamaiDieci domande a Paratici: da Grosso a Mastantuono, passando ai numeri del mercato estivo e al mediano che manca
Pietro LazzeriniDe Gea non si tocca (fino a giugno) ma la Fiorentina cosa pensa di Martinelli? Frendrup sarebbe perfetto per il centrocampo di Vanoli. Fagioli e gli altri superstiti restano in uscita
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com