La partita di Fagioli con l'Italia dura 45': un tiro poi più nulla, al suo posto Doumbia

La partita di Fagioli con l'Italia dura 45': un tiro poi più nulla, al suo posto DoumbiaFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:53Primo Piano
di Redazione FV

Un primo tempo incolore e la sostituzione dopo 45 minuti: la partita di Nicolò Fagioli con l'Italia non è andata come sperato, con il centrocampista della Fiorentina che è stato tolto dal campo all'intervallo dal CT Roberto Mancini. In Belgio il classe 2001 scende in campo dall'inizio con la maglia numero 10 ma di fatto la sua partita termina dopo un buon tiro parato dal portiere avversario dopo pochi minuti.

Da quel momento Fagioli si vede pochissimo mentre il Belgio fa a fette l'Italia chiudendo la prima frazione sul 3-1. Così Mancini decide di toglierlo e inserire al suo posto Doumbia, la seconda sostituzione oltre a Dimarco al posto di Pisilli per provare a ribaltare la partita.