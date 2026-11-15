Belgio-Italia, le formazioni ufficiali: confermato, c'è Fagioli con Tonali e Barella
Tutto pronto per Belgio-Italia, sfida che mette di fronte due nazionali ricche di talento e desiderose di conquistare un risultato importante come il passaggio alla fase finale di Nations League. Cresce l'attesa per il fischio d'inizio, con i due commissari tecnici che hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione e definito gli undici titolari.
Di seguito le formazioni ufficiali di Belgio e Italia.
Belgio (4-3-3) - Lammens; Castagne, Ngoy, Machele, De Cuyper; De Bruyne, Lavia, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku. A disposizione: Vandevoort, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukebakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts, Raskin. Commissario tecnico: Mark van Bommel.
Italia (4-3-3) - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, P.Esposito, Koleosho. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara, Ghilardi. Commissario tecnico: Roberto Mancini
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