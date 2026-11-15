Il Galatasaray insiste per Oulai: dalla Turchia arriva la risposta della Fiorentina

Il Galatasaray guarda già al mercato di gennaio, nonostante il primo posto conquistato nella Süper Lig turca grazie al successo per 4-3 contro l'Amed SK. La dirigenza del club di Istanbul è al lavoro per rinforzare la rosa, con particolare attenzione al centrocampo e al reparto offensivo. Tra i giocatori seguiti ci sarebbe anche Christ Inao Oulai, giovane centrocampista della Fiorentina arrivato a Firenze dal Trabzonspor. Il calciatore era già finito nel mirino del Galatasaray durante la sua precedente esperienza in Turchia e continuerebbe a essere considerato un obiettivo interessante.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sabah, però, la Fiorentina avrebbe deciso di non prendere in considerazione una cessione di Oulai durante il mercato invernale. La società viola considererebbe infatti il centrocampista un elemento importante del proprio progetto tecnico e sarebbe intenzionata a trattenerlo almeno fino al termine della stagione. Una posizione che, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, non cambierebbe neppure di fronte alle manifestazioni d'interesse ricevute.