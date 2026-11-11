Fiorentina a caccia del centrocampista, ecco le caratteristiche

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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

A gennaio la Fiorentina dovrà tornare sul mercato per cercare un centrocampista dalla caratteristiche diverse da quelle dei giocatori già in rosa. Ossia serve un mediano che faccia le due fasi e il cui profilo si avvicina a quello di Ederson dell'Atalanta, Ferguson del Bologna o ancora Hojbjerg del Marsiglia, con Torreira sempre sullo sfondo.

E intanto dalla Turchia sono sicuri: Oulai a gennaio vuole andare al Galatasaray. Mentre da domani Atta, che si è allenato con un programma personalizzato anche durante i giorni liberi, da domani sarà valutato in vista di un rientro graduale in gruppo.