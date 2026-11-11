Fiorentina a caccia del centrocampista, ecco le caratteristiche
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A gennaio la Fiorentina dovrà tornare sul mercato per cercare un centrocampista dalla caratteristiche diverse da quelle dei giocatori già in rosa. Ossia serve un mediano che faccia le due fasi e il cui profilo si avvicina a quello di Ederson dell'Atalanta, Ferguson del Bologna o ancora Hojbjerg del Marsiglia, con Torreira sempre sullo sfondo.
E intanto dalla Turchia sono sicuri: Oulai a gennaio vuole andare al Galatasaray. Mentre da domani Atta, che si è allenato con un programma personalizzato anche durante i giorni liberi, da domani sarà valutato in vista di un rientro graduale in gruppo.
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Njie: "Inizio a Firenze difficile ma felice di aiutare la squadra. Devo continuare a fare gol e punti"
Lorenzo Di BenedettoDalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampista
Angelo GiorgettiMastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
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