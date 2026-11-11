FirenzeViola Oulai, dall’ottima prova con la Juve alle qualificazioni per la Coppa d’Africa

La sua è stata tra le prestazioni più apprezzate, tanto che al momento del cambio il Franchi ha riservato la sua prima standing ovation a Oulai. Dopo i buoni ingressi a partita in corso contro Atalanta e Sassuolo l’ivoriano è stato i migliori del match con i bianconeri, collezionando numeri impressionanti sia per precisione nei passaggi, o nei lanci, sia per contrasti vinti.

Testa alla nazionale

Intanto Oulai, come gli altri convocati, ha lasciato il Viola Park e si prepara a una doppia sfida fondamentale per la sua nazionale della Costa D’Avorio. Contro il Gambia gli ivoriani scenderanno in campo il 12 e 17 novembre in due gare valide per la qualificazione alla prossima coppa d’Africa e Oulai, in crescita con la maglia della Fiorentina, punta a essere ancora protagonista.