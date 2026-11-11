Calciomercato Mastantuono un altro anno a certe condizioni. E Pedro ha già convinto

Il concetto del mercato che "non dorme mai" è ben racchiuso dalle ultime indicazioni arrivate in casa Fiorentina. A cominciare dall'avventura di Franco Mastantuono che, secondo quanto filtra dalla Spagna, sta soddisfacendo il Real Madrid, il cui obiettivo principale è favorire il processo di crescita dell’argentino. Ricordiamo che esiste un gentleman agreement il quale, a determinate condizioni, potrà permettere alla dirigenza viola di ridiscutere l’accordo coi blancos. Altri spifferi di mercato arrivano dal Portogallo, dove parlano di una Fiorentina pronta a riscattare Pedro Gonçalves indipendentemente dalle circostanze che innescherebbero l’obbligo (60% di presenze più la Champions): i viola, soddisfatti dalle sue prestazioni, sborserebbero così altri 25 milioni complessivi.

Njie ha già convinto. Occhio al ritorno di Gosens

Altro giocatore che ha convinto tutti è Alieu Njie, talento su cui Fabio Paratici ha investito 4 milioni di euro per il prestito oneroso più altri 12 di obbligo condizionato, che scatterà alla prima partita dei viola da dopo il 5 di febbraio (con o senza lo svedese in campo). Il Torino incasserà un totale di 16 milioni. Al ragazzo sarà garantito un ingaggio da mezzo milione netto a stagione. Infine la questione Robin Gosens. Il classe ’94 si è infortunato al ginocchio, motivo per cui sono diminuite le possibilità che raggiunga le 15 presenze annuali che attiverebbero l’obbligo di riscatto da 2,5 milioni di euro da parte dello Schalke 04. Il terzino tedesco potrebbe davvero tornare a Firenze alla fine della stagione, e con lui lo stipendio da 2 milioni netti fino al giugno del 2028.