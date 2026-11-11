Njie: "Inizio a Firenze difficile ma felice di aiutare la squadra. Devo continuare a fare gol e punti"

Esordiente tra i convocati della Svezia, Alieu Njie oggi ha parlato dal ritiro di Valencia, ed ha parlato della gioia della prima convocazione e degli inizi a Firenze a SVT Sport: "Sono molto onorato, semplicemente scioccato. Da quando sono arrivato qui, non ho trovato parole per descrivere quanto sia orgoglioso".

L'esterno racconta dei primi tempi a Firenze: "All'inizio è stato un po' difficile, non riuscivamo a portare a casa tutti i punti. Ora sono molto felice di poter fare il lavoro che devo fare per la squadra. I punti mostrano il duro lavoro che ho messo in atto per molti anni. Un grande grazie a tutti i compagni di squadra e agli allenatori che mi hanno sostenuto".

Soprattutto l'arrivo a Torino da giovanissimo è stato duro: "Alti e bassi. È stato difficile, ma ho sempre avuto pazienza e ci ho sempre creduto. La mia famiglia e la mia ragazza mi hanno aiutato ogni giorno".

Sugli obiettivi: "Non credo di aver ancora realizzato tutto. Sento che devo concentrarmi e mantenere i piedi per terra. Continuare solo a fare gol, punti e creare occasioni da gol. Non si deve smettere di cercare di ottenere di più.

Inoltre a Footballtransfer racconta un retroscena: "Nel 2021 l'AIK (squadra svedese, ndr) mi ha offerto un contratto per l'U19. Eravamo vicini ma quando è comparso il Torino, non potevo dire di no. Era la Serie A. E la Serie A è importante"