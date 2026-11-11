Ultimo giorno di riposo in casa Fiorentina. Il punto sugli infortunati

Terzo e ultimo giorno di riposo in casa Fiorentina. I calciatori viola, dopo le prime due giornate di pausa concesse dallo staff tecnico, beneficeranno di altre ventiquattro ore di relax prima di tornare in campo domani per riprendere gli allenamenti e iniziare a preparare la prossima trasferta di campionato contro il Monza, in programma lunedì 23 novembre. Paolo Vanoli avrà a disposizione diversi giorni per lavorare sulla condizione del gruppo e valutare le situazioni legate agli indisponibili.

Il punto sull'infermeria

In particolare, il tecnico spera di recuperare Arthur Atta, attualmente in fase di gestione dopo il sovraccarico strutturale all'addome, e Marin Pongracic, fermo a causa di una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Entrambi saranno monitorati con attenzione nei prossimi giorni, con l'obiettivo di capire se potranno tornare a disposizione in vista della gara contro i brianzoli.

Ndour e il problema alla caviglia

La squadra lavorerà comunque a ranghi ridotti, considerando i numerosi calciatori impegnati con le rispettive nazionali durante questa sosta. Tra questi c'è chi ha già fatto ritorno a Firenze, come Cher Ndour, che dovrà fare i conti con un piccolo problema alla caviglia. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico alla ripresa degli allenamenti. Per Vanoli sarà dunque una settimana di lavoro condizionata dalle assenze, ma importante per recuperare energie e preparare al meglio il prossimo impegno di campionato.