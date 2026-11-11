Top Fv, è Oulai il miglior viola di Fiorentina-Juventus: ecco il podio

Fiorentina-Juventus è stata la partita di Christ Inao Oulai, almeno secondo i lettori (1307) di FirenzeViola che hanno partecipato al nostro consueto sondaggio post gara. Il 36.57% si è infatti espresso a favore dell'ivoriano incoronandolo dunque miglior giocatore della partita con i bianconeri. Preferito a Fagioli dal 1' le sue giocate hanno convinto i tifosi.

E sul podio con lui sono finiti anche i due marcatori della gara: Pellegrino, che ha emozionato con l'omaggio a Batistuta nell'esultanza con la mitraglia, con il 25.33% e Njie, più staccato, con 16.22. Medaglia di "legno", ossia quarto, Gonçalves, altra novità della gara, con il 7.96% seguito da Mastantuono con il 7.57%. Molto più distaccati tutti gli altri con solo Jimenez (1.45) e De Gea (1.07) che hanno preso voti per una percentuale sopra l'1%.