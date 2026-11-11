Non solo Fagioli, anche Oulai domani in campo con la Nazionale

Il centrocampista della Fiorentina Christ Inao Oulai è reduce da un buon momento nella squadra viola e con la prova da titolare contro la Juventus, al posto di Fagioli partito dalla panchina, ha convinto i tifosi (anche i lettori di FirenzeViola visto il risultato del sondaggio). Proprio i due centrocampisti saranno in campo domani con le rispettive Nazionali, Costa d'Avorio e Italia, con Vanoli che potrà dunque prendere spunto dal loro modo di giocare (se ne avranno l'opportunità) nelle rispettive selezioni. In particolare l'azzurro dovrebbe partire in panchina visto che a centrocampo la concorrenza è forte, con Frattesi, Tonali e Barella possibili titolari a San Siro, nella gara contro la Francia.

Li anticiperà alle 17 Beto, con la Guinea Bissau. L'ultimo dei 6 nazionali a scendere in campo sarà Mastantuono.