FirenzeViola Panchine roventi in Serie A Women, ma le società sono più restie a cambiare

Un focus sulle panchine di Serie A Women con i club che rinnovano la fiducia e tendono a cambiare meno rispetto al calcio maschile

Mai come in questa stagione ci sono parecchie panchine scottano non poco in Serie A Women. Allenatori partiti con il massimo degli entusiasmi salvo poi scontrarsi con dinamiche e situazioni interne agli spogliatoi che faticano a risolvere. Un roster maschile è decisamente diverso da uno femminile, questa premessa è doverosa. E spesso diventa complicato risolvere problematiche e dinamiche interne di squadre che così vedono a mano a mano i propri risultati negativizzarsi. A differenza del calcio maschile però, nel femminile la cultura dell’esonero viene vista in maniera molto diversa. In questo sport siamo abituati a vedere miglioramenti – non sempre – con l’eventuale cambio di allenatore. Nel femminile si tende invece a dare maggiore fiducia a chi guida le ragazze, sia perché un tecnico sollevato dalla panchina comporta una spesa economica non indifferente, sia perché nel femminile non sempre il cambio di coach comporta quei miglioramenti che si ricercano. Ecco perché le società riflettono molto prima di attuare l’estrema ratio concedendo sempre un po’ più di tempo alle guide tecniche. Una pratica giusta o sbagliata però? Proviamo a fare degli esempi:

I casi Olid e Sleegers in Inghilterra

Oltremanica abbiamo assistito a due allenatrici che hanno iniziato la stagione con mille difficoltà e che adesso hanno ripreso in mano le loro formazioni e hanno iniziato ad ottenere i risultati. Il primo caso che affrontiamo è quello della coach spagnola del Manchester United Eva Olid, classe 85, giunta sulla panchina delle Red Devils dopo cinque anni alle Hearts di Scozia. Il suo inizio in Women Super League inglese è stato da incubo: con tre sconfitte e un pari all’Emirates contro l’Arsenal Women; lo United sembrava destinato a vivere una stagione di bassi. Nonostante ciò la società non ha mai mancato di sostenere l’allenatrice spagnola, anche perché cacciarla sarebbe significato annullare un progetto costruito intorno all’ex calciatrice iberica. La svolta c’è stata in una gara di Coppa dove lo United si è scatenato vincendo addirittura 10-1 col piccolo Sheffield United Women. Da lì in poi il Manchester ha preso il volo inanellando undici risultati utili consecutivi con Ella Toone e compagne che hanno iniziato ad assimilare i principi di gioco proposti da Olid.

Un altro caso è quello dell’olandese Renée Slegers allenatrice dell’Arsenal Women. Dopo la vittoria d’esordio con il Brighton, le sue gunners sembravano aver perso la capacità di vincere. Nonostante le ottime gare giocate le reti faticavano ad arrivare e sono giunti quattro pareggi e due sconfitte con l’Arsenal che alla quinta giornata si è ritrovato persino decimo in classifica. La fortuna per l’ex centrocampista orange si chiama Alessia Russo. Da quando c’è stata la cerimonia del Pallone d’Oro, con l’italoinglese tagliata fuori dalla top 5 delle calciatrici più forti al mondo, la ragazza ha siglato sette reti in cinque partite regalando all’Arsenal due vittorie in campionato oltre a quella in Champions contro il Benfica. I media britannici arrivarono a parlare della possibilità di Sleegers di essere esonerata, ma la società non ne ha voluto sapere decidendo così di rinnovare la fiducia alla coach vincitrice della Champions due stagioni fa seppur ormai l’Arsenal sembra tagliato fuori dai giochi per lo scudetto.

La situazione in Italia

Nel nostro paese il calcio viene però vissuto in un modo completamente diverso rispetto all’Inghilterra. Da noi i risultati e le prestazioni diventano fondamentali e se non si vedono questi due fattori fondamentali si chiede sempre di cambiare. A volte modificare le cose aiuta, altre volte non serve a nulla e infatti capita che diversi allenatori chiamati a rimpiazzare chi c’era prima vengano a loro volta mandati via per riprendere proprio coloro che erano stati allontanati in precedenza. Questo accade spesso nel maschile. Nel femminile questo non è mai avvenuto. Se si cambia, il tecnico cambiato rimane fino al termine della stagione. Poi si decide cosa fare. In questa Serie A Women 2026-2027 tuttavia, assistiamo a diverse formazioni che non solo non stanno rendendo dal punto di vista dei risultati, ma latitano anche dal punto di vista del gioco. Il casus belli lo abbiamo in casa: con Pablo Pinones-Arce che, nonostante la vittoria convincente di Narni, rimane ancora sotto osservazione. Le performance, gli stravolgimenti tattici e il modus operandi del tecnico svedese in forza al Viola Park hanno portato il tifo gigliato a chiedere di provare a cambiare. La società sembra aver scelto però di tirare dritto con lui almeno fino a fine stagione. Poi si vedrà. Non se la sta passando bene neanche Gianluca Grassadonia a Formello che con la sua Lazio Women, dopo due stagioni vissute ad altissimi livelli, ora sta trovando molta fatica. Le biancocelesti non hanno ancora trovato una vittoria in questo torneo e le sue ragazze faticano a imporre il proprio gioco sulle avversarie. Problemi da risolvere li ha anche Salvatore Colantuono che col Sassuolo ha disputato una signora Women’s Cup ma in campionato ha raccolto solo due punti e non riesce a imporsi sulle formazioni avversarie. Le neroverdi sono ultime con soli due pareggi in sei giornate di campionato. Nell’occhio del ciclone c’è anche Selena Mazzantini, allenatrice del Como 1907 che con un gruppo costruito a suon di milioni, è entrata in una crisi di risultati che ha portato a due pareggi contro Ternana e Sassuolo e alla recente debacle contro la Roma. Cos’hanno in comune tutti questi allenatori? Sono tutti ancora temporaneamente riconfermati, aspettando quelli che saranno i risultati delle prossime partite che potrebbero, o meno, portare a qualche cambiamento. Fin qui l’unica società che ha scelto di variare assetto esonerando un allenatore e chiamandone un altro è stata il Parma Women con il cambio Valenti/Sottili. Il risultato è che, nonostante persistano alcune problematiche, il nuovo tecnico ha portato innovazione e ha modificato alcune scelte di campo col risultato che il Parma inizia a far intravedere qualcosa delle proprie potenzialità ed ha inoltre trovato la prima vittoria in campionato.

Chi ha ragione quindi?

Difficile a dirsi: un dibattito del genere andrebbe analizzato a fine stagione. Quel che è certo è che le società italiane si muovono come Arsenal e Manchester United in Inghilterra. Così facendo si attirano un po’ le critiche dei tifosi che lamentano così una perdita di tempo e di risorse economiche che non possono essere recuperati. Ma il calcio è uno sport nel quale non si ottiene niente con il semplice schiocco delle dita. Serve progettualità certo, ma anche capacità di indagare, osservare e conoscere, al fine di scegliere le personalità migliori per rendere l’ambiente stesso migliore. Fermo restando che dirigenti e società non dovrebbero comunque avere paura di ammettere di aver commesso talvolta degli errori ingaggiando, riconfermando, o persino cacciando via un determinato allenatore, o allenatrice, a fronte delle varie situazioni. Perché il modo migliore per risolvere un determinato problema, è ammetterne l’esistenza.