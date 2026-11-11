Finisce 2-2 tra Fiorentina e Juventus: chi il miglior viola? Vota il Top FV!

Finisce 2-2 tra Fiorentina e Juventus. Viola e bianconeri vanno alla sosta con un pareggio tutto sommato giusto per ciò che si è visto in campo. Decidono le reti di Pellegrino e Njie da una parte e Woltemade e Bremer dall'altra. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO LA JUVENTUS?