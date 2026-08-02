Cambio di passo nella ripresa, Tuttosport: "Grosso, dal Real tante indicazioni"

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La Fiorentina chiude la tournée europea con un pareggio di prestigio contro il Real Madrid. Come sottolinea Tuttosport, al Wörthersee Stadion di Klagenfurt i viola hanno rimontato due reti ai Blancos, fermandoli sul 2-2 al termine di un'amichevole ricca di indicazioni per Fabio Grosso. Dopo un primo tempo complicato, in cui il Real è andato a segno con Endrick e il giovane Ciria, la squadra viola ha cambiato passo nella ripresa.

A riaprire la sfida è stato Roberto Piccoli, al terzo gol consecutivo nel precampionato, bravo a finalizzare un assist di Jimenez. Nella ripresa è poi arrivato il pareggio firmato da Moise Kean, entrato dalla panchina e subito in rete grazie al suggerimento di Nicolò Fagioli. Tra le note positive anche l'esordio di Victor Valdepeñas, mentre Grosso ha confermato il 4-3-2-1, con Oulai impiegato in cabina di regia e Atta e Gudmundsson alle spalle dell'unica punta. Sul mercato, infine, resta aperta la caccia a un esterno offensivo: tra gli ultimi profili accostati alla Fiorentina c'è anche quello dell'inglese Jaden Philogene, che potrebbe lasciare l'Ipswich Town.