FACOLCUP, Le squadre: tutto su Giurisprudenza

Manca meno di una settimana al via della FacolCup, competizione di calcio a 11 interfacoltà che mette di fronte le squadre dell'Università di Firenze. Radio Firenzeviola sarà media partner dell'evento e presenterà ogni giorno le singole squadre per avvicinarsi al meglio all'inizio del torneo.

Oggi è la volta di Giurisprudenza.

Senza alcuna ombra di dubbio la compagine di Giurisprudenza si attesta come uno dei roster di spicco non soltanto del Girone B, al cui interno esordirà in data 25 aprile contendendosi l'intera posta in palio con Medicina, ma anche dell'intera manifestazione dopo aver chiuso la Facolcup 2022 al secondo posto a causa del 2-0 rimediato proprio nell'ultimo atto contro Scienze Motorie.

Per quanto il suddetto risultato abbia inevitabilmente lasciato un po' di amaro in bocca tra le file dei giuristi, il piazzamento comunque tutt'altro che irrilevante ha contribuito ad infondere fiducia e consapevolezza nei propri mezzi al collettivo di Via delle Pandette il quale, al netto di un livello generale del torneo notevolmente elevatosi, punterà parimenti ad onorarlo sino in fondo potendo contare tanto su un gruppo estremamente unito, che lo scorso anno fu fisiologicamente capace di trovare i propri leader all'interno di un percorso di crescita più che positivo, quanto su una tifoseria lodevolmente compatta e calorosa.

In vista dell'imminente edizione la dirigenza, annoverante Alberto Orlando nelle vesti di direttore sportivo, ha sì dovuto fare i conti con alcuni addii come quello dell'attaccante Federico Tozzi, al quale vanno comunque le più sentite congratulazioni per la corona d'alloro, ma è anche contestualmente riuscita a riempire gli slot rimasti vuoti con innesti di pregio quali, ad esempio, quello del classe 2002 Fantechi, nel quale il confermatissimo tecnico Leonardo Giusti ripone molte aspettative, o quello di Lucchesini, calciatore con più esperienza ma che sarà chiamato a breve all'esordio in Facolcup ed a saper gestire la pressione nei match che conteranno davvero. Un altro elemento che potrebbe rivelarsi assai prezioso per Giurisprudenza, inoltre, è il giovane difensore Davide Prunecchi, di fatto anch'egli una new entry poiché, nonostante fosse già presente tra i convocati per la passata edizione, ha sfortunatamente rimediato un bruttissimo infortunio al ginocchio proprio nel corso della settimana dell'esordio che l'ha costretto a stare lontano dai campi per tutta la durata della kermesse.

Trascinato, infine, dal proprio "most valuable player" dello scorso anno Ivan Paggetti, uno dei talenti più interessanti dell'intera competizione che dovrà esser bravo a mantenere alto il proprio livello, riuscirà l'équipe di Novoli a portare a casa la coppa al secondo tentativo?