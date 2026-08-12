Meno due all'esordio in Coppa Italia: il programma della Fiorentina verso venerdì

Meno due all'esordio in Coppa Italia: il programma della Fiorentina verso venerdìFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Meno due a Fiorentina-Benevento, altro giorno di lavoro al Viola Park. La squadra di Fabio Grosso si prepara all'esordio stagionale che avverrà venerdì sera alle 21:15, di fronte al proprio pubblico e contro i campani per i trentaduesimi di Coppa Italia. Una sfida che De Gea e compagni hanno iniziato a preparare da tempo e che domani ultimeranno con la rifinitura, mentre oggi è prevista un'altra seduta di allenamento al centro sportivo di Bagno a Ripoli.