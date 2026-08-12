Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Arriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subitodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Arriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
Copertina
FirenzeViolaViviano: "Chi avrebbe mai pensato di prendere 18 mln da Piccoli? Pellegrino operazione top"
Angelo GiorgettiAlle origini di Joseph: da underdog a star del portafoglio. Il percorso (fra dubbi e risposte) di un protagonista inatteso. Per ora Commisso jr stupisce perché cerca soluzioni e non conflitti
Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
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