Piccoli out, Pellegrino in: le due operazioni concluse oggi, giocatori già in viaggio

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L'attacco della Fiorentina perde Roberto Piccoli e guadagna Mateo Pellegrino. Le relative trattative si sono concluse oggi e i giocatori sono già in viaggio verso le due nuove destinazioni per sostenere le visite mediche domani.

Piccoli al Bologna

Roberto Piccoli è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto obbligatorio alla salvezza del Bologna, alla cifra di 18 milioni e un 10% sulla futura rivendita. La trattativa ha avuto esito positivo solo oggi, grazie ai buoni uffici anche dell'agente Lucci che ha cercato la formula e le cifre giuste per colmare il gap tra i due club.

Pellegrino alla Fiorentina

L'attaccante del Parma, Mateo Pellegrino domani diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. Per convincere il Parma e abbassarne le pretese economiche la Fiorentina ha deciso di cambiare la formula e prendere il giocatore a titolo definitivo alla cifra di 25 milioni, bonus compresi.