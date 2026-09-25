Nodo contratti in scadenza: il vero punto di domanda è ora su De Gea

Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato ai giocatori con il contratto in scadenza nei prossimi anni, in particolare ai "titolari" che hanno l'accordo in scadenza nell'estate 2028 che, nella fattispecie, sono quattro: David De Gea, Luca Ranieri, Oliver Christensen e Luca Lezzerini. Se gli ultimi due non sono esattamente le colonne portanti del progetto Fiorentina, il portiere spagnolo e il difensore classe ’99 potrebbero essere oggetto di discussione nelle prossime settimane. Anche perché la dirigenza viola ha fatto intendere di voler puntare fortemente su De Gea come leader di uno spogliatoio nuovo, giovane, quindi da accompagnare.