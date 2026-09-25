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Il programma della Fiorentina: anche oggi doppia seduta di allenamento al Viola Park
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La Fiorentina prosegue gli allenamenti al Viola Park per continuare il lavoro durante la pausa del campionato. Anche nella giornata odierna Paolo Vanoli ha previsto una doppia seduta al centro sportivo di Bagno a Ripoli, approfittando dello stop delle gare ufficiali per curare alcuni aspetti della squadra e consolidare i principi di gioco.
L'allenatore viola intende sfruttare queste settimane per intervenire sulla preparazione atletica, con l'obiettivo di presentarsi alla ripresa della Serie A con una formazione più tonica. Per questo motivo è plausibile che il programma di lavoro resti intenso anche nei prossimi giorni.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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