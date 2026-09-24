Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppia seduta
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La Fiorentina torna al lavoro al Viola Park per proseguire la preparazione durante la sosta del campionato. Anche oggi Paolo Vanoli ha programmato una doppia seduta al centro sportivo di Bagno a Ripoli, sfruttando questi giorni senza impegni ufficiali per concentrarsi sui dettagli e perfezionare i meccanismi di gioco della squadra.
Il piano dell'allenatore viola
Il tecnico vuole infatti utilizzare la pausa per lavorare sia sulla condizione fisica sia sugli aspetti tattici che necessitano ancora di essere migliorati. L’obiettivo è arrivare alla ripresa del campionato con una squadra più organizzata e consapevole delle proprie idee. È quindi probabile che il lavoro prosegua con ritmi simili anche nei prossimi giorni.
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