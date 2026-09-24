Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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2 Le prossime sfide per tracciare il percorso della stagione, per il nuovo Vanoli sale il coefficiente di difficoltà
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FirenzeViolaLe prossime sfide per tracciare il percorso della stagione, per il nuovo Vanoli sale il coefficiente di difficoltà
Angelo GiorgettiL’avatar di Vanoli è palestrato: così è nata la missione coraggio. Oulai non è un caso, ma gestione di un talento. Il successo popolare di Joseph, tornato in Usa dopo il campionato mondiale di selfie
Mario TeneraniBravo Vanoli, ora c'è una squadra. Squilli di "Drago", De Gea, Jimenez, Fagioli. Oulai, più istinto che ragione, ma serve... La sosta come trampolino verso la rincorsa
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