Chi sarà il terzino sinistro? Le due carte (e mezzo) nel mazzo di Vanoli

Chi sarà il titolare definitivo della fascia sinistra in casa Fiorentina? Ce lo siamo chiesti oggi su Firenzeviola.it, all'interno di un focus molto letto: in questi giorni di sosta, sia Valdepenas che Viery vengono alternati in quel ruolo, con lo spagnolo che sta lavorando per ottenere sempre più spazio e convincere Vanoli a puntare su di lui a prescindere dalla giovane età e dalla pochissima esperienza tra i pro. Viery si è messo a disposizione, preferendo il ruolo di centrale ovviamente, ma con la voglia di giocare il più possibile e dunque pronto anche a rispondere all'esigenza di fascia. Nel frattempo Parisi prosegue il proprio percorso di recupero con l'intento, il prima possibile, di tornare a disposizione e mettere Vanoli di fronte al dubbio di poterlo scegliere come terzino titolare.