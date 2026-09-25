Chi sarà il terzino sinistro? Le due carte (e mezzo) nel mazzo di Vanoli

Chi sarà il terzino sinistro? Le due carte (e mezzo) nel mazzo di VanoliFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Chi sarà il titolare definitivo della fascia sinistra in casa Fiorentina? Ce lo siamo chiesti oggi su Firenzeviola.it, all'interno di un focus molto letto: in questi giorni di sosta, sia Valdepenas che Viery vengono alternati in quel ruolo, con lo spagnolo che sta lavorando per ottenere sempre più spazio e convincere Vanoli a puntare su di lui a prescindere dalla giovane età e dalla pochissima esperienza tra i pro. Viery si è messo a disposizione, preferendo il ruolo di centrale ovviamente, ma con la voglia di giocare il più possibile e dunque pronto anche a rispondere all'esigenza di fascia. Nel frattempo Parisi prosegue il proprio percorso di recupero con l'intento, il prima possibile, di tornare a disposizione e mettere Vanoli di fronte al dubbio di poterlo scegliere come terzino titolare.

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