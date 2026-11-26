Torna a parlare il procuratore di Dragusin: "Lo vedremo al 100% verso marzo"
Non abbiamo ancora visto il vero Radu Dragusin, almeno a Firenze. A farcelo capire è Florin Manea, agente del difensore della Fiorentina, che intervenuto nel corso di Digi Sport Special ha analizzato il rendimento del proprio assistito, riconoscendo le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione e auspicando un ritorno ai livelli precedenti tra febbraio e marzo.
"Non è stata purtroppo una stagione particolarmente positiva per Radu. Mi auguro che anche la sua squadra riesca a risollevarsi. Credo che tra febbraio e marzo potremo rivedere il Dragusin di prima. Ha alternato prestazioni positive ad altre meno convincenti, senza riuscire a trovare la necessaria continuità", ha dichiarato Manea.
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