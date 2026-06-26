Il difensore Viery il primo acquisto della Fiorentina: in arrivo dal Gremio

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La Fiorentina ha di fatto la sua prima operazione in entrata per la nuova stagione. Si tratta del difensore centrale, ma ha giocato anche da terzino sinistro, Viery Fernandes Santos Lopes, più semplicemente Viery appunto, di proprietà del Gremio. In Brasile e non solo è considerato un talento, con il Cies che lo inserisce nella top 6 degli Under 23 brasiliani. La Fiorentina se l'è aggiudicato per 15 milioni più due di bonus e il giocatore sarà in Italia all'inizio della prossima settimana.

Il suo arrivo apre alla partenza di uno tra Comuzzo e Pongracic. Di sicuro la Fiorentina ci riflette.