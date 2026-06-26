Il difensore Viery il primo acquisto della Fiorentina: in arrivo dal Gremio
La Fiorentina ha di fatto la sua prima operazione in entrata per la nuova stagione. Si tratta del difensore centrale, ma ha giocato anche da terzino sinistro, Viery Fernandes Santos Lopes, più semplicemente Viery appunto, di proprietà del Gremio. In Brasile e non solo è considerato un talento, con il Cies che lo inserisce nella top 6 degli Under 23 brasiliani. La Fiorentina se l'è aggiudicato per 15 milioni più due di bonus e il giocatore sarà in Italia all'inizio della prossima settimana.
Il suo arrivo apre alla partenza di uno tra Comuzzo e Pongracic. Di sicuro la Fiorentina ci riflette.
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Copertina
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
Angelo GiorgettiOcchio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascherate
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