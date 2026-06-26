Mercato in uscita: Gosens corteggiato dal Betis, Rubino e Romani verso la Carrarese
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Non solo mercato in entrata, con Viery. Anche in uscita per la Fiorentina inizia a muoversi qualcosa.
Al momento sono soprattutto i giovani a prendersi la scena, con la Carrarese disposta a riprendere l'attaccante Tommaso Rubino in prestito ed assicurarsi anche il difensore Lorenzo Romani, quest'ultimo prima rinnoverà per 3 anni con la Fiorentina dopo aver giocato a Lecco nell'ultima stagione. Tra i "grandi", sondaggi per il terzino Robin Gosens, da ultimo quello del Betis.
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Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
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