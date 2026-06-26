Mercato in uscita: Gosens corteggiato dal Betis, Rubino e Romani verso la Carrarese

Mercato in uscita: Gosens corteggiato dal Betis, Rubino e Romani verso la CarrareseFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Non solo mercato in entrata, con Viery. Anche in uscita per la Fiorentina inizia a muoversi qualcosa.

Al momento sono soprattutto i giovani a prendersi la scena, con la Carrarese disposta a riprendere l'attaccante Tommaso Rubino in prestito ed assicurarsi anche il difensore Lorenzo Romani, quest'ultimo prima rinnoverà per 3 anni con la Fiorentina dopo aver giocato a Lecco nell'ultima stagione. Tra i "grandi", sondaggi per il terzino Robin Gosens, da ultimo quello del Betis.