De Gea e una settimana agli antipodi: da "bollito" a supereroe

David De Gea dalla definizione di "bollito" a quella di supereroe: è questa la settimana agli antipodi passata dal portiere della Fiorentina. La difesa ha subito 19 gol in campionato e in alcuni c'è stata anche la (non) mano di De Gea e così dopo la gara persa con il Como sono iniziati i mugugni e le critiche al portiere che però in casa dell'Inter, ieri, è stato il migliore nonostante la sconfitta. Si sono riviste parate del De Gea cui la prima stagione viola e la sua carriera ci ha abituati. Rileggi l'analisi fatta al riguardo dal nostro Alessandro Di Nardo.