La Fiesole ai giocatori: "Chi è in campo onori la nostra storia"

La Fiorentina non sta vivendo un buon inizio di campionato ma la tifoseria decide di rimanere al fianco della squadra, chiedendo a tutti di compattarsi e avere senso di appartenenza, evitando giudizi fino al fischio finale. Con un comunicato la curva Fiesole, anima del tifo viola, annuncia anche una coreografia per colorare con migliaia di bandierine (che verranno distribuite a 5 euro al Franchi) tutti i settori dello stadio e farlo diventare una bolgia.

Ma l'appello è rivolto anche ai giocatori peché si guardino intorno e capiscano per chi giocano, in un club che compie cento anni e merita rispetto: "Chi è in campo onori la nostra storia, chi è fuori dimostri la nostra forza. Avanti Firenze" è lo slogan finale della curva Fiesole.