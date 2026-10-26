Jimenez croce e delizia di Vanoli: carattere irruento ma segna più degli attaccanti
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Alex Jimenez è così, dotato di qualità soprattutto in fase offensiva dove ha segnato due gol e propiziato un'autorete ma ha un carattere particolare. Lo si è visto a San Siro che ha risposto alle provocazioni del pubblico che lo fischiava per i trascorsi rossoneri (fortunatamente ha risposto anche segnando, con personalità) e nel finale, nel parapiglia che si era acceso, Vanoli lo ha dovuto letteralmente prendere per il bavero e portarlo via prima che dalla panchina entrasse in campo e si compromettesse in qualche modo.
Ci mancherebbe perderlo per un rosso a gara finita! Croce e delizia insomma del tecnico, come racconta il nostro Giacomo Galassi nel suo articolo.
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