Crystal Palace-Fiorentina 2-0, Fabbian scheggia la traversa

Crystal Palace-Fiorentina 2-0, Fabbian scheggia la traversa FirenzeViola.it
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Oggi alle 22:14Notizie di FV
di Redazione FV

Clamorosa occasione mancata da Fabbian al 50' contro il Crystal Palace. Sugli sviluppi di un'azione di Harrison, Dodo riceve lateralmente e scarica in area dove c'è Fabbian che calcia a botta sicura scheggiando la traversa. Clamorosa occasione per l'1-2 viola.