Viola, che calendario dopo la sosta: da Marassi alla Juve, si alza il livello

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È stato il focus dedicato al lavoro di Paolo Vanoli e al calendario post-sosta uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it. Al di là della prima partita con il Genoa, la Fiorentina dovrà affronatre anche diverse big dal rientro fino alla sosta successiva di metà novembre. Dopo il Genoa a Marassi il 10, il 18 arriverà il lanciatissimo Como al Franchi (anche se il Frosinone ha dimostrato che si può fermare), mentre il 25 all'ora di pranzo la Fiorentina farà visita all'Inter. Quattro giorni dopo ci sarà l'infrasettimanale (giovedì 29) in cui i viola ospiteranno l'Atalanta. Il lunedì successivo trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo (2 novembre) e chiude il ciclo di ferro il posticipo domenicale al Franchi con l'eterna rivale Juventus.